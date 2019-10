Oggi Bud Spencer avrebbe compiuto 90 anni

ROMA - Sono trascorsi tre anni e quattro mesi dalla morte di Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, ma i suoi fan continuano ad amarlo. Tanto che oggi, 31 ottobre, sono in molti a ricordare il suo compleanno. Proprio oggi, infatti, avrebbe spento 90 candeline.

Ma alla "cifra tonda" Bud Spencer non ci è purtroppo arrivato. Si è spento il 27 giugno 2016, a 86 anni. Era stato suo figlio ad annunciarlo, con poche semplici parole: «Papà è volato via serenamente alle 18.15. Non ha sofferto, aveva tutti noi accanto e la sua ultima parola è stata “grazie”».

Da abile nuotatore ad attore amato, Bud Spencer è stato il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libro. Nel cinema, poi, si è fatto amare soprattutto per le pellicole in coppia con Terence Hill (Mario Girotti). Per molti è stato "l'eroe dell'infanzia", il gigante buono degli spaghetti western degli anni Settanta.

«Quando il Padreterno mi chiamerà, voglio andare a vedere che cosa succede. Perché se non succede niente, m’incazzo», aveva dichiarato una volta in un’intervista.