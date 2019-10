Shawn Mendes e Camila Cabello si frequentano dal 4 luglio

LOS ANGELES - Shawn Mendes e Camila Cabello non sono una coppia poi da così tanto tempo. Il cantante ha infatti rivelato la data precisa in cui ha iniziato a frequentare ufficialmente la collega, confessando che il loro primo appuntamento è stato il giorno della Festa d'Indipendenza. Quando un fan gli ha chiesto durante un incontro pubblico quando avesse iniziato ad uscire con Camila, lui ha risposto: «Non è stato tanto tempo fa. Usciamo insieme dallo scorso 4 luglio».

Recentemente la Cabello ha confessato che per lei Shawn è una persona già molto cara. «Sono davvero felice. Lo conosco da molto tempo e per me rappresenta, non so come dire, una persona cara, familiare. Sì, sono proprio felice», ha spiegato in un'intervista. La 22enne ha anche fatto sapere che prima di compiere 20 anni era così impegnata con il lavoro che non aveva assolutamente tempo per cercare l'amore.

«Prima di compiere 20 anni non avevo letteralmente il tempo per innamorarmi. Lavoravo a tempo pieno. Sin dal mio primo album tutto è nato dalla mia immaginazione. Sono stata single per 20 anni. Ogni canzone è una storia a sé. Ho avuto la mia prima relazione seria quando ho iniziato a scriver l'ultimo album. 'Romance' si è ispirato proprio a questo. Tutto parla della mia storia e di quello che mi è successo negli ultimi due anni. Per me è difficile perché so che alcune persone capiranno che sto parlando di loro. A volte non ho inserito delle strofe per evitare di ferire i sentimenti di qualcuno», ha dichiarato.