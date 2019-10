John Cena dona 500mila dollari ai pompieri della California

LOS ANGELES - John Cena vuole fare la sua parte per combattere gli incendi che stanno devastando la California. Il wrestler e attore ha donato mezzo milione di dollari alle forze di primo intervento che stanno combattendo contro i roghi.

«In questo momento la California è in grave difficoltà» ha dichiarato in un video. «Sta bruciando. È messa sotto assedio da enormi incendi». Il caso vuole che Cena stia facendo promozione al suo nuovo film "Playing with Fire", nel quale interpreta un pompiere. La star ha deciso di intervenire a nome del cast e della produzione del film «e come segno di rispetto delle persone che ritengo siano i miei eroi, la mia risposta è donare immediatamente 500mila dollari a questa causa. In tempi come questi, nei quali le persone danno le proprie vite e lavorano per l'intera giornata, quello che chiedono da noi sono risorse».