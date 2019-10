Ben Affleck torna a bere, l'ex moglie non lo abbandona

LOS ANGELES - Jennifer Garner continua ad essere di grande supporto nei confronti dell'ex marito Ben Affleck, dopo che quest'ultimo ha ammesso di aver avuto una ricaduta e di essere tornato a bere alcolici almeno per una sera. L'attore 47enne, che ha parlato più volte apertamente della sua battaglia contro la dipendenza dall'alcol, lo scorso weekend è stato avvistato alticcio ad un party di Halloween e ha poi ammesso di aver avuto una ricaduta nel suo percorso verso l'astinenza dalle bevande alcoliche appena un giorno dopo aver festeggiato il primo anno di sobrietà totale.

Adesso l'ex moglie Jennifer, con cui la star di Hollywood ha avuto i figli Violet, 13 anni, Seraphina, 10, e Samuel, 7, avrebbe fatto sapere ad alcuni amici di essere sempre saldamente al suo fianco, sebbene sia arrabbiata per quanto accaduto. Una fonte ha spiegato al magazine americano 'Us Weekly': «È un po' arrabbiata ma lo supporta sempre».

Dopo essere stato avvistato alticcio lo scorso weekend, lo stesso Ben ha detto ai giornalisti che farà in modo che l'incidente di percorso non lo distolga dal suo obiettivo principale, ovvero quello di superare definitivamente la sua dipendenza. Ha fatto sapere: «Beh sapete, sono cose che succedono. È un piccolo incidente, ma farò in modo che non faccia fallire il mio programma».