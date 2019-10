Selena Gomez morirebbe per Taylor Swift

LOS ANGELES - Selena Gomez darebbe la vita per Taylor Swift. La cantante ha cantato le lodi della sua migliore amica e l'ha ringraziata per averle insegnato tantissimo, affermando che sarà sempre al suo fianco per il resto della sua vita. In una Instagram Story ha fatto sapere: «Morirei per lei. Grazie per essere sempre stata al mio fianco. Mi hai insegnato tantissimo, mi hai accompagnato nel mio percorso, ci sei sempre stata e mi ricordi sempre di essere una persona migliore. Sarò per sempre dalla tua parte».

Recentemente la stessa Taylor ha dichiarato di essere molto orgogliosa di Selena e del suo percorso come persona e come artista. Ha detto: «L'ultimo album (di Selena , ndr) è il migliore che abbia mai fatto. È venuta da me e mi ha fatto vedere il video. Sono davvero orgogliosa di lei. Ha affrontato tante difficoltà. Ho visto da vicino cosa le è successo nella vita, e vederla oggi mi rende orgogliosa di lei. È una grande rivelazione perché adesso sta facendo delle cose bellissime. Sono convinta al 100 per 100 che la sua nuova musica sia la migliore di sempre...».

«Nessuno può dirlo meglio di lei, ma come amica posso dire di non essere stata mai così orgogliosa. Le cose che ha superato, le situazioni che ha dovuto combattere. Siamo amiche da tanto tempo, e posso dire che lei è la migliore. Sono davvero contenta perché quando qualcuno ha avuto delle esperienze di vita del genere, può processare il tutto e creare arte che può aiutare gli altri», ha poi aggiunto.