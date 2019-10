Lo stalker di Taylor Swift rischia 5 anni di carcere

AUSTIN - Un 27enne texano si è dichiarato colpevole di stalking ai danni della popstar Taylor Swift. L'uomo, affermano vari media statunitensi, ha ammesso di essere l'autore delle lettere ed e-mail di minaccia spedite alla precedente etichetta della cantante.

In origine l'uomo, residente ad Austin, voleva essere presentato a Swift ma con il passare del tempo è diventato più minaccioso e violento. Per tre volte ha guidato fino a Nashville, dove l'artista vive, per consegnare di persona le missive. In totale ha inviato 40 messaggi fino al momento dell'arresto, nel settembre 2018.

Il 27enne resterà dietro le sbarre fino a marzo, quando conoscerà la pena per entrambi i capi d'accusa. Rischia fino a cinque anni di carcere e 250mila dollari di multa.