Gli ideatori de "Il trono di spade" lasciano "Star Wars"

LOS ANGELES - David Benioff e D.B. Weiss hanno lasciato il loro incarico di creatori della nuova trilogia di "Star Wars". La ragione? L'accordo da 200 milioni di dollari siglato con Netflix negli scorsi mesi, secondo i media statunitensi.

Benioff e Weiss, ideatori di una serie popolare e di successo come "Il trono di spade", erano stati annunciati a febbraio come nuovi produttori e sceneggiatori dei tre prossimi film dell'universo di "Star Wars". La coppia non aveva ancora firmato il lucroso accordo con il sito di streaming video per la realizzazione di film e serie tv. «Sentivamo che non avremmo potuto rendere giustizia sia a "Star Wars" che ai nostri progetti Netflix» hanno dichiarato a Deadline. «Così a malincuore abbiamo fatto un passo indietro».

La notizia è stata accolta con un certo sollievo da parecchi fan di "Star Wars", che temevano che la saga potesse trasformarsi in una versione spaziale de "Il trono di spade".