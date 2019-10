Christian Zatta e i suoi Nova in tour alla conquista dell'Est

LUGANO - Chitarrista virtuoso, compositore e ora anche… manager di sé stesso. Lo ha scoperto un po’ a sue spese, Christian Zatta, che il musicista professionista oggi deve andare ben al di là dello strumento: «All’inizio, devo ammetterlo non è che la cosa mi facesse impazzire», ci confida, «ma poi ho capito che se volevo suonare in giro non avevo altra scelta. E devo dire che alla fine ci ho preso gusto».

Seicordista anche con gli (storici) nostrani Tipsy Road, Zatta è pronto a un vero e proprio supertour invernale fra Svizzera, Polonia, Russia e Ucraina con il suo nuovo progetto, il trio Nova. «Ci sto lavorando da febbraio», conferma, «grazie alla collaborazione con un booker russo, a un enorme impegno organizzativo e di ricerca fondi, ecco qui un tour di 16 date a partire dal 23 novembre!»

Una bella conquista ma non sarà una passeggiata immagino...



Eh sì, sarà un bel tour... de force (ride). Per fortuna per quanto riguarda la logistica ci appoggiamo anche ad altre persone. Questo perché c’è comunque un limite a quello che possiamo fare da soli.

Russia, Polonia e poi Ucraina… non proprio mete comuni per un tour.

Sì, devo dire che alcune città non so nemmeno pronunciarle. Ma l’esperienza, mia e di altri musicisti che conosco, insegna che è proprio nei posti più improbabili che nascono i concerti migliori. Inoltre non sono mai andato in nessuna delle tre nazioni che visiteremo. Sarà una cosa nuova per me.

Voi fate un genere decisamente tecnico e un po’ di nicchia. In Europa dell’Est c’è fame di questo tipo di musica?

Secondo me di appassionati ce ne sono ovunque, anche qui in Ticino. Solo che da noi mancano un po’ le possibilità di esibirsi. Di jazz club ne abbiamo solo due e hanno liste d’attesa molto lunghe.

In Svizzera interna già le cose cambiano, e figurarsi all'estero. Per questo per noi è importante rivolgerci ad altre realtà, più grandi.

Una domanda un po’ curiosa, ho notato che tu suoni da sempre la stessa chitarra. Le hai dato un nome? Non hai paura che nel tour possa andare perduta?

Ah, no non ha un nome (ride). La chiamo Music Man (è la marca, ndr.). Per la tournée non sono preoccupato, la terrò sempre con me. In stiva sull’aereo? Se lo possono scordare (ride)!

L'album: “The Intergalactic Traveler”



Condiviso da Christian con Florian Bolliger (basso) e Florian Hoesl (batteria). Il trio Nova è una bella e originale realtà della musica strumentale svizzera. Il loro disco “The Intergalactic Traveler” è un mix fortunato fra jazz, rock e world music - fusion direbbe, qualcuno - che non suona mai scontato e sorprende.



«I pezzi dell’album sono tutti miei, ma le versioni definitive vengono elaborate tutti insieme in sala prove», conferma lui, «arrivo con tantissime idee e poi assieme diamo loro la forma che si può ascoltare sul disco».