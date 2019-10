Emma Marrone torna in tv e manda un messaggio agli spettatori malati: «Vi capisco, buona fortuna»

ROMA - Emma Marrone è riapparsa per la prima volta in televisione dopo il delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposta qualche settimana fa. La cantante salentina ha presento il suo nuovo singolo, 'Io sono bella', da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' e ha raccontato al conduttore di essere nonostante tutto già tornata in gran forma. «Mai stata meglio. Non è stata una passeggiata di salute ma ora sto qui, sto bene», ha spiegato. Poi ha fatto sapere che dei commenti negativi ricevuti sui social proprio nel periodo dell'operazione non ha tenuto minimamente conto: «In quei giorni lì avevo cose più importanti da gestire che non quattro sfigati che vengono a riversare il loro odio sui social, sinceramente».

È invece felicissima del fatto che 'Io sono bella' sia stata scritta per lei dal suo idolo Vasco Rossi: «Vasco mi ha detto che mi ha sempre seguito con interesse e mi ha tenuta d'occhio. Mi ha studiato, è andato a leggere tutte le mie interviste. È andato su YouTube a vedere i miei video e ne ha visto anche uno in cui canto 'La nostra relazione' (canzone di Vasco, ndr). È rimasto impressionato e dà lì ha voluto scrivere una canzone per me perché pensa che me lo meritavo».

Per la Marrone questo è un periodo davvero pieno. Il prossimo 25 maggio festeggerà i dieci anni di carriera con un grande concerto all'Arena di Verona, proprio nel giorno del suo 36esimo compleanno. Sul palco con lei ci sarà suo padre Rosario. Inoltre tra qualche mese sbarcherà al cinema con il film 'Gli Anni Più Belli', diretto da Gabriele Muccino, che segna il suo debutto sul grande schermo.

Prima di lasciare lo studio del programma di Raidue Emma ha voluto però mandare un messaggio di sostegno e infondere coraggio in tutte quelle persone che stanno affrontando in questo momento la malattia che lei ha dovuto combattere con tanta energia. «Mando un messaggio a tutte quelle persone che ancora stanno lottando e combattendo io vi capisco, buona fortuna a tutti», ha detto.