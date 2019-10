La più grande paura di Elijah Wood: «Temo di perdere i miei cari»

LOS ANGELES - Elijah Wood ha rivelato che una delle sue più grandi paure è quella di poter perdere le persone a lui care. L'attore ha raccontato che il pensiero di veder morire con il passare del tempo parte della sua famiglia e dei suoi amici lo fa stare male. Il 38enne ha spiegato che questa cosa lo preoccupa molto e che teme di assistere a un cambiamento radicale della sua esistenza quando i suoi affetti non ci saranno più.

Durante un'intervista ha dichiarato: «Quando ero piccolo, l'idea di dover crescere mi entusiasmava. Avevo un profondo desiderio di diventare adulto. Poi quando lo sono diventato tutto è cambiato improvvisamente e ho cominciato ad avere paura del passare del tempo». «Non m'importa se invecchio, o se muoio, la cosa che temo di più è perdere le persone che amo a causa della vecchiaia o per qualche incidente o malattia», ha aggiunto.

Elijah, che è diventato famoso per aver interpretato il ruolo di Frodo Baggins nella famosissima trilogia cinematografica de "Il Signore degli Anelli", ha poi raccontato di preferire lavorare in film horror o thriller. «La paura è una catarsi. È un modo per elaborare e affrontare cose che magari nella vita reale non abbiamo ancora affrontato o sono troppo dolorose per poterle elaborare senza un aiuto», ha confidato.