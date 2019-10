La lezione di positività di Cristina D'Avena

ROMA - «Credere in se stessi è importantissimo, ed è quello che nei miei spettacoli e nei miei concerti cerco di dire sempre ai ragazzi». Lo ha dichiarato Cristina D'Avena in occasione della presentazione di “Playmobil - The Movie” alla Festa del cinema di Roma.

D'Avena ha spiegato alla Adnkronos: «È una fata molto positiva che cerca di far capire alla protagonista Marla, che non crede in se stessa, che deve avere fiducia in ciò che è e che se si crede nei propri sogni si possono raggiungere grandi risultati».

La cantante, che presta la voce alla Fata Madrina, non esclude altri film: «Se ho mai pensato a un ruolo drammatico al cinema? Beh, essendo sempre allegra, positiva e sorridente mi ci dovrei impegnare, però ci vorrei provare, perché no. Dopotutto ho recitato parecchio nella mia vita».

