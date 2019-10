Il fratello di Marc Sway è stato trovato morto

ZURIGO - Appartiene al fratello del musicista Marc Sway il corpo senza vita ritrovato lo scorso 30 settembre all'interno di un cantiere di Glattbrugg, nel canton Zurigo. Lo si legge oggi sul SonntagsBlick.

Il fratello più giovane dell'artista, il 24enne Daniel, è morto in seguito a una caduta da un'altezza di otto metri. Sway ha dichiarato al domenicale che gli inquirenti hanno escluso sia il gesto estremo che l'omicidio. «Un cantiere non è un luogo in cui una persona entra deliberatamente per togliersi la vita» ha aggiunto. «Daniel è uscito di casa e non è rientrato. Il mio cuore è a pezzi».