Kanye West, il tour di "Jesus Is King" sarà qualcosa di mai visto

LOS ANGELES - Kanye West è pronto rivoluzionare il concetto di concerto così come lo conosciamo oggi. L'occasione, riferisce Tmz, è il tour del nuovo album "Jesus Is King" appena pubblicato.

Il rapper ha intenzione di infrangere le regole classiche degli show musicali e offrirà a pubblico qualcosa di totalmente nuovo. Il concetto alla base del Sunday Service (il mix di show e funzione religiosa che tiene ogni domenica da qualche tempo) sarà solo un elemento all'interno di un progetto più ampio, assicurano fonti vicine all'artista al sito di gossip statunitense.

Il tour di "Jesus Is King" sarà estremamente versatile e in grado di adattarsi a qualsiasi situazione: dallo stadio al festival, fino a locali più piccoli. Non ci sono ancora date ufficiali, ma le indiscrezioni parlano di una tournée che toccherà tutto il mondo e che dovrebbe partire quanto prima. Sarà la prima volta che West affronterà un giro di concerti dopo il Saint Pablo Tour del 2016, nel corso del quale il 42enne fu costretto al ricovero in ospedale per problemi mentali.