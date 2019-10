Raz Degan ha cambiato vita: «Oggi faccio il maestro di yoga»

ROMA - Raz Degan si è raccontato in un cortometraggio dal titolo "True Stories", dove ripercorrendo alcuni momenti importanti della sua carriera e della sua vita privata, ha rivelato di non parlare con piacere del suo passato nel mondo dello spettacolo, ma che comunque quello che ha vissuto davanti le telecamere è una parte importante del suo percorso di crescita.

Durante un'intervista rilasciata a TgCom24, l'ex modello israeliano ha rivelato di aver cambiato vita e di essere diventato un maestro di yoga. «Sono stato molto fortunato. Grazie a Jägermeister (lo spot che lo ha reso famoso, ndr) ho aperto un filone che non si è mai interrotto. Inseguivo un sogno e l'ho realizzato. Col tempo mi sono reso conto che nella vita non c'è mai un punto di arrivo... Noi possiamo sognare, la cosa più bella dei sogni è quando diventano ricordi. È bello realizzare il proprio sogno, come quello di un giovane anonimo come lo ero io».

Il 51enne ha spiegato poi quali sono stati i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi dal mondo dello showbiz. «Non mi piace ricordare il passato, preferisco celebrare il futuro. Ti dico solo che a un certo punto ho capito che tutta questa fama era vuota di contenuti. E mi ha fatto fare il viaggio più importante della vita, quello interiore», ha confidato Raz.

«Non me ne frega più niente di mostrami. Sono maestro di yoga. Mi preoccupo per le cose importanti, viviamo un momento drammatico, tra effetti climatici, guerre, immigrazione...», ha concluso.