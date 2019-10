One Direction, della reunion non se ne parla

LONDRA - Gli One Direction non torneranno insieme, e se fosse almeno non per i prossimi due anni.

Lo ha fatto sapere Liam Payne - uno dei membri della famosa boy band in uscita con il suo primo album da solista - che ha spiegato come sia sostanzialmente impossibile rivedere nel gruppo anche Zayn Malik, visto che quest'ultimo se n'è andato in maniera molto poco amichevole e non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi.

Ha detto: «Vedo che al momento tutti quanti stanno pubblicando nuovi album e nuovi singoli. Quindi considerando i cicli musicali non credo proprio che ci sarà alcuna reunion almeno per i prossimi due anni».

Quando gli è stato chiesto se pensi che Zayn Malik possa mai tornare nella band, ha poi aggiunto: «Non credo succederà mai. Quando se n'è andato non lo ha fatto in modo amichevole quindi credo sia impossibile. Se non vuole stare con noi, non dovrebbe farlo. E va bene così».

«Sono contento per lui, è andato per la sua strada e le cose gli stanno andando bene quindi non voglio intrudermi nei suoi affari... Abbiamo fatto un mega tour negli stadi senza di lui, quindi non è un problema. In qualche modo penso che Zayn non abbia mai davvero voluto essere con noi. Noi ci siamo sempre tutti divertiti, anche se ci sono stati dei momenti negativi per tutti. Per lui invece i momenti negativi erano molti di più. Non gli piaceva quello che stava facendo. Quindi ha deciso di andarsene e ora sta bene», ha poi continuato.

Il 26enne ha infine ammesso che effettivamente gli manca fare parte della band, composta anche da Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan, specialmente quando si trova da solo sul palco.