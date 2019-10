Tsunami di colori nella redazione di Tio/20 minuti

LUGANO - Di professione fa il live painter. Realizza quadri dal vivo, durante eventi aziendali o pubblici, lasciandosi ispirare dall’atmosfera del contesto.



Lui è Luca La Marca, di Cureglia, nato a Varese. Lo stravagante 35enne ha un look inconfondibile: i suoi abiti sono completamente macchiati di vernice. Di recente ha visitato la redazione di Ticinonline/ 20 Minuti a Breganzona. Realizzando, naturalmente dal vivo, un’opera dedicata alla testata.

Luca, come si diventa live painter?

«Seguendo l’istinto. E una passione viscerale che ti porti dentro da sempre. Volevo dipingere sin da piccolo. Volevo fare il liceo artistico. Ma me l’avevano vietato. Sono stato un po’ costretto a scegliere un percorso standard. Mi sono messo a studiare elettronica. Poi ho studiato economia e commercio, ho fatto fatica a laurearmi».

E dopo la laurea che è successo?

«Mi sono tolto la maschera. È uscita la mia vera personalità. Ho iniziato a dipingere nelle discoteche. Poi piano piano mi sono fatto conoscere dalle aziende, realizzando opere a tema e usando tecniche miste. Durante gli eventi non mi limito a dipingere. Cerco di fare interagire anche gli ospiti, chiunque può lasciare un suo segno sul quadro che sto realizzando».

Sei autodidatta dunque?

«Sì. E ne sono orgoglioso. Mi sono fatto da solo. Rimboccandomi le maniche. Ho iniziato questa fantastica avventura esattamente dieci anni fa. Quando realizzo un quadro a tema racconto la storia di una famiglia o di un’azienda attraverso un percorso pittorico e fotografico. È la mia caratteristica».

La scorsa estate sui social circolavano video di te in spiaggia…

«È vero. In Puglia ho fatto degli esperimenti. Raccoglievo conchiglie, rifiuti. E li usavo per comporre i miei quadri. È stata un’esperienza forte, che mi ha sensibilizzato parecchio anche sul fatto di tenere pulito l’ambiente in cui viviamo. Diciamo che sono uscito un po’ dal mio lavoro classico. L’ho fatto per me. Personalmente».

Hai un look particolare. Ti sei costruito un certo personaggio…

«Io mi diverto. Mi piace l’imprevedibilità. Uscire dagli schemi. Non voglio essere convenzionale».

In dieci anni di carriera hai lavorato per grandi marchi. Che effetto fa?

«Ci metto sempre la stessa passione. Anche quando dipingo per un semplice evento privato».

Bene. Ora ti tocca fare il live painter nella nostra redazione. Sei pronto?<

«Certo. Mi lascerò ispirare dalla vostra energia positiva. Prima di iniziare, però, offritemi un caffè. Mi aiuta a carburare».

Davide Giordano