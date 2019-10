Andrea Carpinteri e Ginta lanciano "Il Boss delle Pizze Nip e Vip"

ROMA - Impegno romano per Andrea Carpinteri e Ginta: sabato 26 ottobre condurranno la presentazione della nuova edizione del format televisivo "Il Boss delle Pizze Nip e Vip".

Fra gli ultimi impegni di Carpinteri c'è stata la partecipazione al programma di Alda D'Eusanio "Vite Da copertina". Ginta è invece giudice di "All Together Now", lo show musicale condotto da Michelle Hunziker. La cantante è stata confermata anche per la prossima edizione.

La serata sarà ospitata presso lo spazio Roma Lazio Film Commission, nell'Auditorium Parco della Musica, nell'ambito della Festa del Cinema. Parteciperanno i produttori Nicola Vizzini e Andrea Stranieri, il curatore del programma Riccardo Recchia, il regista Mario Maellaro, la capo redattrice Anastasia Vasilyeva come alcuni personaggi che faranno parte del cast come la cantante Annalisa Minetti, Laura Freddi, Gegia, Milena Miconi, Antonio Mezzancella, Carmen di Pietro e tanti altri.