Selena Gomez invita i suoi fan a calmarsi

LOS ANGELES - È bastata una canzone per far scatenare i fan di Selena Gomez contro Justin Bieber. Convinti che il titolo “Lose you to love me” era indirizzato proprio al cantante, nonché ex, e alla sua nuova moglie, i sostenitori di Selena si sono scatenati sui social network attraverso insulti.

E quando Hailey Baldwin ha detto ai suoi follower che stava ascoltando la canzone “I’ll kill you” (ti ucciderò) proprio qualche minuto dopo l’uscita del brano di Selena Gomez, apriti cielo: i fan già arrabbiati si sono scatenati ancora di più. Anche se la neo sposa ha smentito che le due cose fossero legate, la situazione non è migliorata.

Tutta questa cattiveria ha spinto Selena Gomez a intervenire. In un live su Instagram ha chiesto ai suoi fan di calmarsi. «Sono contenta del successo della mia canzone, ma non sostengo le donne che offendono altre donne. Mai. Poco importa la situazione. Se siete miei fan, non dovete essere maleducati con nessuno».