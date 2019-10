«Harry e Meghan sono feriti e vulnerabili»

LONDRA - Il Principe Harry e Meghan Markle sarebbero feriti e vulnerabili secondo Tom Bradby, il giornalista che li ha recentemente intervistati. Tom ha raggiunto la coppia reale durante il loro viaggio in Africa e ha fatto loro un'intervista televisiva trasmessa da ITV all'interno del documentario Harry & Meghan: An African Joruney, andato in onda lo scorso weekend.

Ora il giornalista ha spiegato che per Harry, 35 anni, e Meghan, 38, la vita non è tutta rose e fiori perché entrambi devono affrontare una fortissima pressione per via della loro esposizione pubblica. Intervistato da Good Morning America Tom ha detto: «Sapevo che le cose non erano tutte rose e fiori dietro le quinte, è vero. Però mi sono presentato per fare un classico servizio giornalistico e ho scoperto una coppia ferita e vulnerabile. Sapevo che non andava tutto alla perfezione, ma l'ho compreso meglio mentre il tour continuava».

Nel documentario Harry ha rivelato che visitare alcuni luoghi in cui era stata anche sua madre Lady Diana, scomparsa tragicamente nel 1997, quando lui aveva solo 13 anni, gli ha fatto rivivere dei ricordi piuttosto dolorosi. Meghan ha invece recentemente rivelato che la pressione che ha iniziato a vivere da quando è diventata un membro della famiglia reale le ha procurato parecchie difficoltà. «Devo dire una cosa di Harry, è sempre stato una di quelle persone che nel bene o nel male sono oneste quando gli fai una domanda, sia in pubblico sia in privato», ha concluso il giornalista.