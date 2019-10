Emma Marrone: «Potrei rimanere single a vita»

ROMA - Emma Marrone pensa che la probabilità di rimanere single per tutto il resto della sua vita sia piuttosto alta. Lo ha dichiarato in una nuova intervista rilasciata dopo la convalescenza seguita al delicato intervento chirurgico di qualche settimana fa.

La 35enne, che non ha spiegato esattamente il motivo per cui è finita sotto ai ferri, sebbene in molti pensino che l'operazione sia servita a rimuovere un nuovo tumore dopo quello combattuto dalla cantante dieci anni fa, è apparsa piuttosto negativa per quel che riguarda la sua situazione sentimentale.

Da circa due anni non ha un compagno e questa cosa le pesa parecchio. Parlando dell'amore ha fatto sapere: «Non mi capita da un paio d'anni». Ma cos'è per lei una relazione sentimentale? «Qualcuno che ti chiede se hai fame, se hai mangiato, se può prepararti qualcosa di buono», ha detto. E questo qualcuno le manca molto: «Mi manca essere amata, assolutamente sì». In parte Emma sembra anche spaventata dalle conseguenze che potrebbe avere sulla sua vita, e forse sulla sua carriera, un innamoramento. «Mi rendo conto di amare una persona profondamente quando non cerco il controllo», ha continuato. «Amore è quando rischi di mandare a pu**ane tutta la tua vita», ha poi aggiunto.

È per questo motivo che all'orizzonte non vede un nuovo rapporto sentimentale. Anzi, la grintosa salentina sembra prevedere che per il resto della sua vita rimarrà «sola». «Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell'amore», ha concluso.