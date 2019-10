Gli elogi di Schwarzenegger a Linda e Greta

LONDRA - Arnold Schwarzenegger è tornato al cinema con "Terminator - Destino oscuro". Il divo riveste di nuovo i panni del leggendario T-800 e lotta fianco a fianco con Sarah Connor, il personaggio interpretato da Linda Hamilton.

Arnold è un vecchio volpone del mondo del cinema e sa gestirsi alla grande: quando la collega di 20 Minuten si è presentata all'appuntamento all'hotel Mandarin Oriental di Hyde Park a Londra ha trovato ben pochi giornalisti sul posto. Già, perché l'ex governatore della California lavora solo tre ore al giorno. Al suo fianco in albergo c'è Hamilton, che lo affianca nel tour promozionale e che questa estate lo ha seguito anche in Austria - la terra natale di Schwarzy - al Festival di Salisburgo. Non per un semplice bagno di folla, ma per farle cantare l'opera! Ma l'attenzione «era tutta su di lui» ha scherzato l'attrice.

Schwarzenegger ha conquistato i titoli dei media nelle scorse settimane dopo aver manifestato il sostegno a Greta Thunberg: alla giovane attivista ecologica ha offerto delle Tesla per spostarsi in modalità elettrica durante il suo tour negli Stati Uniti. «I giovani dovrebbero protestare e dire chiaramente agli adulti: se fate casino, rovinerete la nostra generazione. La voce di Greta è molto importante e lei è molto coraggiosa».

Schwarzy ha parole di elogio anche per Linda Hamilton, e non solo perché siede al suo fianco. «Ha fissato un limite estremamente alto per le altre donne nei film d'azione. Le eroine del genere sono oggi credibili come gli uomini».

Quello che salta agli occhi, guardando questo signore di 72 anni, è il suo fisico. L'ex Mister Universo e Mister Olympia si è dovuto allenare per padroneggiare al meglio le varie tecniche di combattimento e le acrobazie speciali richieste per "Terminator", ma ha aggiunto che si mantiene sempre in forma. Il suo segreto? «Più si fa un esercizio, meglio si diventa». Quindi ripetere, ripetere, ripetere.

keystone-sda.ch/ (Kerry Brown)