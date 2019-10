Will Smith per i senzatetto: «Tutti a dormire per strada»

LOS ANGELES - Will Smith sta incoraggiando le persone a combattere il problema dei senzatetto prendendo parte all'evento 'The World's Big Sleep Out'. L'attore 51enne ha chiesto alle persone di riflettere su cosa significhi per loro la casa in una campagna video per l'evento di beneficenza, che vedrà moltissime persone dormire per una notte in strada per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei senzatetto.

Nella clip Will dice: «Pensate per un minuto cosa significa per voi casa. Per me la casa significa conversazione. E' il posto in cui la mia famiglia si riunisce, e per me questa è la cosa più bella. Ma nel mondo ci sono oltre 100 milioni di persone che non hanno un luogo da poter chiamare casa».

Oltre a Smith ha preso parte alla causa anche la collega Helen Mirren, che appare nel video per spingere tutti a prendere parte all'evento, che si terrà il prossimo 7 dicembre. L'attrice ha detto: «Il 7 dicembre 2019 speriamo che ci saranno almeno 50.000 persone che dormiranno fuori per mostrare la loro solidarietà e il loro supporto alle persone senzatetto. Sono già stati organizzati dei punti d'incontro a Trafalgar Square, a Times Square e in altre 50 città in giro per il mondo».

'The World's Big Sleep Out' spera di poter raggiungere donazioni per oltre 50 milioni di dollari per la causa e le persone possono prendere parte all'evento dormendo anche solamente nel proprio giardino.