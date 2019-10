Drake e Rihanna, reunion tra ex

LOS ANGELES - Drake aveva un «enorme sorriso sul suo viso» quando Rihanna è arrivata alla sua recente festa di compleanno. Il rapper ha celebrato il suo 34esimo compleanno con un party al nightclub Poppy di Hollywood ed è stato felicissimo quando ha visto che la sua ex fidanzata ha accettato il suo invito e si è presentata all'evento.

Un testimone oculare ha raccontato a 'E! News': «Rihanna è arrivata e si è fermata per diverse ore. Era con due amiche ed è stata portata al tavolo di Drake dalla sicurezza. I due ex hanno parlato per tantissimo tempo e hanno riso molto. È apparsa essere una serata davvero piacevole per entrambi e sono sembrati molto in sintonia come amici».

Rihanna, 31 anni, che attualmente è legata sentimentalmente a Hassan Jameel, si sarebbe divertita molto. L'insider ha aggiunto: «Ha ballato tantissimo ed è apparsa di ottimo umore. E' stato tutto molto spontaneo. Quando Drake l'ha vista arrivare sul suo viso è apparso un grande sorriso e lui è sembrato proprio felice di vederla».

Drake e Rihanna hanno avuto una breve relazione nel 2016 e lui durante la premiazione degli MTV Video Music Awards di quell'anno parlò apertamente dell'ammirazione che prova per la collega. «Mi piace da quando ho 22 anni. È una dei miei migliori amici. La guardo con ammirazione e sebbene sia più giovane di me, rappresenta un esempio da seguire», aveva fatto sapere.