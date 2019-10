Nel suo nuovo pezzo Selena Gomez se la prende con Justin Bieber?

LOS ANGELES - Molto atteso dai fan il nuovo singolo di Selena Gomez non ha mancato di generare una tempesta di clic e - su Twitter - più di una speculazione. Sono in molti, infatti, a essere convinti che "Lose you to love me" sia una frecciatina mica tanto velata all'ex di sempre Justin Bieber.

La canzone - che parla di una relazione tossica fatta di lasciamenti, ripicche e tiri mancini - contiene una lunga serie di indizi che lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Da «dopo due mesi ci hai sostituite come se fosse una cosa facile», riferendosi alla loro riunione del 2018 - poi interrotta bruscamente - e la nuova relazione con Hailey Baldwin.

Un'altra linea ha fatto però proprio pensare a Bieber: «Dò fuoco al mio scopo (purpose, in inglese, ndr.) e lo lascio bruciare», è un facile riferimento all'album campione d'incassi "Purpose" del cantante canadese.

Tutte congetture? Chi lo sa. Il video, nel frattempo, viaggia già a quota 2,2 milioni di visualizzazioni. Curiosità: è stato girato con un iPhone ed è stato diretto dalla regista Sophie Muller.

«Questa canzone ha preso ispirazione da tante cose che mi sono successe da quando ho pubblicato il mio ultimo album», ha spiegato Selena in calce al video, «penso sia importante condividere attraverso la musica il fatto che, anche se le cose ci vanno male, ne usciamo sempre più forti e diventiamo persone migliori».