Nicki Minaj si è sposata

LOS ANGELES - Nicki Minaj e Kenneth Petty si sono sposati. La rapper 36enne sembrerebbe aver confermato la notizia via social, pubblicando un breve video di due cappelli da baseball con sopra scritto 'Bride' (sposa) e 'Groom' (sposo) e anche due tazze da colazione con scritto 'Mrs' and 'Mr'. Accanto alla clip la cantante, il cui vero nome è Onika Tanya Maraj, ha aggiunte due emoji, quella che rappresenta una sposa e quella che rappresenta uno sposo, e poi ha scritto: "Onika Tanya Maraj-Petty 21-10-19". La data sembra quindi fare riferimento proprio al giorno del 'sì'.

La coppia aveva ottenuto la licenza di matrimonio lo scorso luglio, ma aveva poi deciso di aspettare prima di giurarsi amore eterno perché il pastore che avrebbe dovuto officiare la cerimonia non era disponibile. Lo scorso giovedì poi Nicki aveva spiegato che le nozze avrebbero potuto essere officiate in sette giorni perché il pastore si era finalmente reso disponibile. «Abbiamo la licenza di matrimonio pronta, ma c'è un pastore in particolare che vorrei officiasse la cerimonia. Ci ha fatto sapere solo oggi di essere finalmente disponibile. Sarà tutto pronto entro una settimana, quindi in sette giorni potremmo essere marito e moglie», aveva fatto sapere via social.

Per l'occasione però la Minaj avrebbe rinunciato a indossare il classico abito bianco da sposa perché, ha spiegato, non avrebbe avuto abbastanza tempo per scegliere quello giusto.