«Io e William abbiamo delle giornate no»

LONDRA - Il principe Harry e il principe William hanno un rapporto altalenante fatto di «giorni buoni e giorni cattivi». Il figlio minore di Carlo d'Inghilterra ha voluto smorzare le voci secondo cui avrebbe litigato con il fratello, spiegando che nel momento del bisogno ci saranno sempre l'uno per l'altro.

Parlando nel documentario 'Harry & Meghan: An African Journey' ha detto: «Siamo fratelli. Lo saremo sempre. In questo momento abbiamo preso sicuramente due strade diverse, ma io per lui ci sarò sempre, e so che lui ci sarà sempre per me. Non ci vediamo più spesso come facevamo una volta, perché siamo molto impegnati, ma io gli voglio tantissimo bene. La maggior parte dei pettegolezzi sul nostro rapporto sono basati sul nulla, ma in quanto fratelli ovviamente la nostra relazione è fatta di giorni buoni e di giorni cattivi».

I rumour su un loro litigio si sono fatti più insistenti dopo che Harry, 35 anni, e Meghan, 38, hanno deciso all'inizio dell'anno di lasciare l'organizzazione benefica che avevano insieme a William, 37, e a sua moglie Kate Middleton, 37. La stessa casa reale è dovuta intervenire con un comunicato stampa per spiegare che le due coppie, formalmente conosciute come i Duchi di Cambridge (il nome assunto da William e Kate dopo le nozze) e i Duchi del Sussex (quello preso da Harry e Meghan dopo il loro matrimonio), avrebbero comunque continuato a collaborare insieme in molti progetti benefici.