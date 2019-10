La guerra dei Joker: così Jared Leto voleva fare fuori il film con Joaquin Phoenix

LOS ANGELES - In "Suicide Squad" la sua versione (tatuata e dai denti d'oro) del malefico giullare nemico di Batman aveva convinto, tanto che già si pensava di farne un film. Poi però è arrivato "Joker" di Todd Phillips con uno strepitoso Joaquin Phoenix e la faccenda pare sia stata congelata.

Stando all'Hollywood Reporter, però, l'attore e cantante Jared Leto - che forse temeva sarebbe andata a finire così - si sarebbe mosso per "far fuori" il film. Stando al giornale americano, Letho avrebbe chiesto al suo manager di fare pressioni in Warner Bros. affinché il progetto venisse cancellato. Quest'ultimo però, dopo lunghi ripensamenti, avrebbe deciso di lasciar perdere.

L'attore, premio Oscar per "Dallas Buyers Club", pare fosse frustrato dal fatto che le promesse fatte ormai nel 2016 (quando uscì l'abbastanza stroncato "Squad") non fossero state mantenute e che lui rischiasse così di "perdere il treno". Alle rivelazioni del Reporter, l'entourage di Leto non ha voluto commentare.

Warner , in ogni caso, pare non fosse assolutamente entusiasta di un film con il Joker come protagonista. Anche per la pellicola uscita recentemente aveva stanziato un budget decisamente ristretto. Il risultato al botteghino, però, è stato di quelli strepitosi con 600 milioni di dollari d'incassi solo negli States.

Durante le riprese di "Suicide Squad" il comportamento di Letho - che, per inciso, aveva una parte minore - aveva scioccato diversi. L'attore, calatosi nella parte del macabro burlone, aveva inviato alla collega Margot Robbie un pacco con dentro un ratto vivo e una carcassa di maiale sul set.