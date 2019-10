Harry Styles congela i suoi vestiti?

LONDRA - Harry Styles conserverebbe il suo intero guardaroba all'interno di un caveau dotato di raffreddamento criogenico e monitorato 24 ore su 24 da telecamere di videosorveglianza collegate a un iPad, in modo che l'ex One Direction possa controllare un'eventuale intrusione.

Lo ha dichiarato a Gq Australia Harris Reed, il designer che negli ultimi anni si è occupato dell'abbigliamento del cantante. «Viene tutto archiviato. Fondamentalmente è come un gigantesco frigorifero che si trova da qualche parte a Londra, ma non ho intenzione di rivelare dove».

Come si spiegherebbe questa bizzarra pratica? «Gli abiti sono stati tutti congelati criogenicamente per preservarli» ha aggiunto Reed, che spiega di aver prodotto 14-15 outfit per il primo tour da solista di Styles. «Ne indossava sei o sette e mi chiedevo dove fossero gli altri, e lui rispondeva: “Non preoccuparti, sono tutti sotto sorveglianza”». Nel caveau ci sarebbe posto anche per ulteriori creazioni.