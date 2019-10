Angelina Jolie dopo l'addio a Brad Pitt: «Ero a pezzi»

LOS ANGELES - Angelina Jolie ha rivelato che dopo la fine del matrimonio con Brad Pitt ha passato un periodo in cui era «a pezzi».

Angelina Jolie ha rivelato di aver attraversato un periodo davvero difficile, in cui si è sentita «a pezzi», prima di tornare a recitare nel secondo capitolo della saga cinematografica di "Maleficent". L'attrice, che a settembre 2016 si è separata dal marito Brad Pitt, è stata assente dal grande schermo per ben quattro anni e tornare a rivestire i panni del personaggio Disney è stato per lei davvero faticoso. Parlando del momento in cui è dovuta tornare a lavoro ha detto: «È stato un momento difficile. Sono stata un paio di anni in una situazione non facile e mi sentivo fragile. In effetti mi sentivo piuttosto a pezzi. Mi ci è voluto un po' per poter ritrovare di nuovo la forza per poter interpretare Malefica».

Nonostante nel primo film la figlia minore di Angelina, Vivienne, 11 anni, aveva vestito i panni della giovane principessa Aurora, la star di Hollywood, che è madre anche di Maddox, 18 anni, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 12, e Knox, 11, durante un'intervista rilasciata alla rivista People ha spiegato: «Nessuno dei miei figli vuole fare il mio stesso lavoro. Ci ho provato a parlarci. Viv ancora non crede di aver interpretato la principessa nel film. A loro non interessa questo ambiente, preferiscono occuparsi di affari, soprattutto quelli umanitari e cose del genere».

Dopo la separazione dall'ex marito la Jolie ha affermato: «Non so cosa mi riserva il destino, ma di una cosa sono sicura: è un periodo di transizione per me, come un ritorno alle radici, sto riscoprendo me stessa, anche perché mi ero persa».