Benjamin Mascolo parla del triangolo amoroso con Bella e un'altra ragazza: «Nessun problema»

MODENA - Per Benjamin Mascolo il triangolo amoroso che lo vede protagonista insieme alla fidanzata Bella Thorne e ad un'altra ragazza, apparsa sui social ma di cui ancora non si conosce l'identità, non rappresenta affatto un problema. Il cantante del due 'Benji e Fede' sa infatti da tempo che la sua dolce metà è bisessuale e questo non gli crea difficoltà. «Non è un problema per me», ha detto in un'intervista rilasciata al settimanale 'Grazia'.

Il 26enne è ormai talmente preso dal rapporto con la star di Hollywood che ogni volta che può si fa oltre tredici ore di aereo per volare da lei a Los Angeles. "Faccio la spola tra Modena e Topanga, una zona a 40 minuti da West Hollywood. Bella ha una casa bellissima, in cima a una montagna. Ce ne stiamo lì o prendiamo le biciclette e andiamo in giro», ha spiegato. «Bella è la donna più intelligente e mentalmente aperta che io abbia mai incontrato nella mia vita», ha poi continuato.

Nonostante la relazione con la 23enne duri solo da qualche mese, Benji pensa già alla possibilità del matrimonio e di avere dei figli. «Io praticamente già convivo. Matrimonio e figli arriveranno, è naturale che ci pensi. Non è che ho fretta. Anche perché prima di farlo, bisogna togliersi diverse soddisfazioni. Dopotutto, però, io me ne sono già tolte tante, tantissime», ha concluso.