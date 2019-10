Emma e un importante 25 ottobre: «Sono la ragazza più felice del mondo»

ROMA - «Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita. Sono la ragazza più felice del mondo», con queste parole Emma Marrone ha annunciato sui social il suo ritorno, dopo uno stop forzato, dovuto a problemi di salute.

La cantante pugliese ha lanciato l'uscita del suo nuovo album, dal titolo “Fortuna”, per il prossimo 25 ottobre. Lo si troverà «ovunque», ha assicurato alla fine di un video social di presentazione. Il primo singolo “Io sono bella” ha già conquistato la prima posizione della classifica Airplay.

E non si tratta di una data qualunque, in quel giorno Emma compirà gli anni e per l’occasione ha organizzato un appuntamento speciale all’Arena di Verona per festeggiare anche i suoi primi dieci anni di carriera: «Vi aspetto tutti a Verona il 25 Maggio per un viaggio lungo 10 anni e una festa di compleanno indimenticabile da vivere insieme».