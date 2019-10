Il principe Harry si commuove pensando ad Archie

LONDRA - Ed ecco che anche i reali si commuovono. Il principe Harry non è riuscito a trattenere le lacrime durante l’evento benefico WellChild Awards 2019, di cui è padrino. Ricordando il momento in cui con Meghan ha scoperto che avrebbero avuto un bambino il duca di Sussex ha interrotto il suo discorso suscitando grande tenerezza.

«Un anno fa - ha raccontato il figlio di Carlo e Diana di fronte alla platea - anche io e Meghan scoprivamo di aspettare un bambino. Lo sapevamo solo noi (...) Quando abbiamo partecipato al premio dello scorso anno ricordo di aver stretto tanto forte la mano di Meghan durante la premiazione, abbiamo pensato tutti e due a come sarebbe stato essere genitori e cosa avremmo dovuto fare per aiutare nostro figlio se avesse dovuto affrontare subito, o più avanti, delle sfide difficili».

Archie è nato il 6 maggio scorso e sta bene. «Ora siamo qui a parlare a tutti voi e mi si stringe il cuore in un modo che non avrei mai capito prima di diventare padre. Ora vivo tutto in maniera diversa: come non avrei mai pensato di poter fare», ha concluso Harry.

Il WellChild Awards premia i bambini che sono nati con una patologia oppure che hanno sviluppato una malattia nel corso della loro crescita che hanno dimostrato particolare coraggio.

keystone-sda.ch/ (Toby Melville)