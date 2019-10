Felicity Huffman è in carcere

LOS ANGELES - Felicity Huffman ha iniziato a scontare la condanna a 14 giorni di carcere per il suo ruolo nello scandalo delle ammissioni al college pilotate.

Un portavoce della star di "Desperate Housewives" ha detto che si è presentata martedì a un istituto di pena federale a Dublin, nel nord della California. La pena (giudicata da molti troppo lieve) prevede anche il pagamento di una multa di 30mila dollari e 250 ore di servizi socialmente utili. «La signora Huffman è pronta a scontare i termini di carcerazione ordinati dal giudice Talwani come parte della pena imposta per le sue azioni» ha aggiunto il rappresentante dell'attrice.

La 56enne ha ammesso di aver pagato qualcuno per alterare il test di ammissione della figlia, così da farle ottenere un punteggio molto più alto di quello reale.

I media statunitensi spiegano che Huffman dovrà scontare per intero le due settimane, dato che il sistema carcerario federale non prevede sconti per buona condotta per pene inferiori a un anno.

keystone-sda.ch/STF (Elise Amendola)