Scarlett Johansson vuole un film Marvel tutto al femminile 

NEW YORK - Scarlett Johansson pensa che un film della Marvel con protagoniste solamente donne sarebbe «esplosivo e fortissimo». L'attrice 34enne interpreta Black Widow nell'universo cinematografico della Marvel e sebbene il suo personaggio sia morto nell'ultimo capitolo della saga, 'Avangers: Endgame', e lei non sappia se sarà fatto tornare in vita o meno, le piacerebbe che venisse prodotta una pellicola con protagonisti solo personaggi femminili.

Scarlett, che ha interpretato per la prima volta Black Widow, ovvero Natasha Romanova, nel film del 2010 'Iron Man 2', ha detto al magazine Variety: «Non so cosa mi aspetta in futuro nella saga. Ovviamente non si sa cosa accadrà al mio personaggio. Ma quel gruppo di attrici è così incredibile e quando sono insieme sono fortissime, esplosive e senza freni. Quindi sì, spingo perché si faccia un film solamente con loro. Penso che il pubblico lo voglia».

Scarlett, che è protagonista anche di una pellicola focalizzata solo su Black Widow che uscirà tra qualche mese, non è l'unica a pensarla in questo modo. Anche le altre attrici della Marvel sembrano molto propense all'idea di un progetto tutto al femminile e stanno facendo pressione sul presidente dei Marvel Studios Kevin Feige affinché la cosa possa andare in porto.