Harry Styles, il suo stalker è colpevole 

LONDRA - Lo stalker di Harry Styles è stato dichiarato colpevole. L'uomo che ha dormito in una tenda fuori dalla casa di Londra del cantante per diversi mesi è stato trovato responsabile di azioni illegali da una giuria lo scorso lunedì.

Harry, 25 anni, aveva inizialmente offerto del cibo a Pablo Tarazaga-Orero, 26, dopo averlo visto vivere in quelle condizioni fuori dalla sua abitazione lo scorso marzo, visto che gli sembrava molto triste vedere qualcuno, per di più così giovane, in una situazione così precaria. Dopo avergli offerto dei sandwich, insalate e muffin, Harry ha provato a interrompere i contatti con Pablo, ma lui ha continuato a stazionare di fronte alla sua casa e gli avrebbe anche lasciato dei messaggi nella sua cassetta delle lettere. Styles ha dichiarato al giudice che oggi chiude a chiave la porta della sua camera da letto ogni sera prima di addormentarsi perché ha paura che Pablo, che avrebbe mostrato di avere dei comportamenti strani, possa introdursi nella sua proprietà.

Nonostante la condanna Pablo ha dichiarato che non era sua intenzione mettere paura alla pop star e ha anche detto che non prova alcun sentimento nei suoi confronti. «Non era mia intenzione. Volevo solo i soldi che mi aveva offerto. Non provo niente per lui, non lo amo», ha fatto sapere.