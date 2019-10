LOS ANGELES - Zoë Kravitz è la nuova Catwoman. La 30enne sarà la co-protagonista dell'ultimo capitolo della saga di Batman, al fianco di Robert Pattinson che interpreterà il personaggio principale. Lo riferisce Variety.

A convincere i produttori sarebbe stato un provino nel quale proprio Pattinson ha affiancato Kravitz. A dare sostegno all'ufficialità della scelta c'è una gif postata da Matt Reeves, il regista del film.

Catwoman è un personaggio cult dell'universo DC Comics ed è stato incarnato in passato da stelle di prima grandezza di Hollywood: Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway.

In molti si sono complimentati con Zoë per questo risultato, ma in modo particolare Jason Momoa. La star de "Il trono di spade" e "Aquaman" è il patrigno della 30enne (essendo il compagno di Lisa Bonet) e per celebrare l'evento ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme alla futura Catwoman e un testo carico di complimenti e auguri.