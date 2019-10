Diana Gorbyak è la vincitrice di Star's Voices

LOCARNO - Grande successo sabato sera al Teatro di Locarno per l'atto conclusivo di Star's Voices, il concorso canoro internazionale giunto alla settima edizione che ha visto sfidarsi 22 finalisti in provenienza da 11 nazioni (Albania, Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Svizzera, Ucraina). Una sfida che si è svolta in un ambiente gioioso in cui la vera musa ispiratrice è stata la musica.

Il premio assoluto, lo Star’s Voices Grand Prix 2019 è stato vinto dalla 15enne ucraina Diana Gorbyak.



Per gli artisti in gara è stata assicurata anche quest’anno la possibilità di vivere un’esperienza positiva e di grande valore. Anche gli ospiti hanno contribuito notevolmente al grande successo della manifestazione, che anno dopo anno diventa sempre più solida e apprezzata.

I partecipanti sono stati attentamente vagliati da una giuria internazionale composta da 9 professionisti del settore e in rappresentanza di 8 nazioni (Algeria, Bulgaria, Lituania, Macedonia, Polonia, Svizzera e Ucraina), che hanno decretato le stelle che ora brillano nel firmamento di Star’s Voices 2019. C'era poi la giuria Press, composta da giornalisti musicali nei settori quotidiani, radio, TV e online, che ha attribuito il Premio della critica. Alle due giurie l’importante compito di valutare intonazione, interpretazione e presenza scenica, sotto la supervisione del legale Avv. Ornella Varini Rossi di Locarno.

L’evento è stato condotto in italiano da Armando Madella e in inglese da Naomi White.

Ecco l'elenco completo dei vincitori:

Premio Star’s Voices Grand Prix 2019:

Diana Gorbyak - Ucraina

Premio speciale della Critica:

Simone Salvagni - Italia

Premio speciale by Heart:

Giovanni Parpaglioni - Italia

Vincitori categoria No Limits:

1. Gintare Zenkeviciute - Lituania

2. Simone Salvagni - Italia

3. Christine Taudien - Germania

Vincitori categoria Young:

1. Giulia Fredianelli - Italia

2. Alice Petronici - Svizzera

3. Pavel Mateev - Bulgaria

Vincitori categoria Teens:

1. Selika Ferrara - Svizzera

2. Syria Mennite - Svizzera

3. Bradley Debono - Malta