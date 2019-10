Naomi Campbell: «Sono single, ma non sola»

LONDRA - Naomi Campbell ha spiegato che il fatto di essere single non è per lei un problema dato che non si sente affatto sola. La supermodel, che è tornata single dopo una breve relazione con Liam Payne, ha raccontato che è molto difficile trovare persone interessanti e serie nel suo ambiente di lavoro, ma che per ora non le interessa avere una relazione perché non è in cerca dell'amore.

Ha detto: «Per me è fondamentale conoscersi a fondo, la privacy in una relazione è molto importante anche se il mio lavoro non lo permette sempre, ma non è impossibile viversi una storia d'amore in maniera riservata. Questo mi è stato insegnato dal mio ex Robert De Niro». «Essere single, non avere un compagno, non significa essere soli. Non ho tempo di annoiarmi e non ho tempo per essere sola», ha aggiunto la 49enne.

La Venere Nera nonostante non sia alla ricerca di un compagno non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma. «Staremo a vedere cosa mi riserverà il futuro. Per ora il destino ha voluto che io mi occupassi della mia famiglia acquisita, quella formata dai miei apprendisti modelli o modelle che seguo nel loro percorso di formazione», ha concluso.