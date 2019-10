Fedez si scusa con tutte le Veline: «Ho sbagliato a offenderle»

MILANO - Fedez, che alcuni giorni fa si è lasciato andare ad alcuni commenti poco carini nei confronti delle ragazze che nella loro carriera sono state veline di 'Striscia la Notizia', ha chiesto pubblicamente scusa per le sue affermazioni.

L'ex giudice di X Factor durante una diretta Instagram aveva detto: «Alcune ragazze avevano il sogno di diventare veline e concorrenti del 'Grande Fratello' e per riuscirci dovevano fare cose poco edificanti, leccare c**i a destra e a manca, uscire con vecchi bavosi».

Per queste parole il marito di Chiara Ferragni ha ricevuto il Tapiro d'Oro dalle mani dell'inviato del tg satirico di Canale5 Valerio Staffelli, che gli ha anche chiesto di fare i nomi di chi secondo lui sarebbe sceso a compromessi per lavorare nel programma ideato da Antonio Ricci. «Probabilmente ho generalizzato e ho sbagliato, però rimane il fatto che può essere successo che nella storia della televisione qualcuno abbia fatto favori e cose poco edificanti per andare in tv», ha risposto il cantante. «Ho detto 'veline'. Sì, ho sbagliato a dire veline. Chiedo venia a tutte queste ragazze, non era mia intenzione offenderle», ha infine aggiunto il 29enne.