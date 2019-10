È nato il secondo figlio di Amber Rose

LOS ANGELES - Amber Rose ha dato alla luce un bambino. La modella, che ha già un piccolo di sei anni, Sebastian, nato dalla relazione con l'ex marito Wiz Khalifa, e il suo nuovo partner Alexander 'A.E.' Edwards hanno dato il benvenuto al mondo a Slash Electric Alexander lo scorso giovedì.

A.E. ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare mentre coccola il neonato e ha poi elogiato la sua compagna.

Accanto all'immagine ha scritto: «Slash Electric Alexander Edwards... il mondo è tuo adesso». «Grazie Amber per amarmi così tanto da aver affrontato questo viaggio col tuo corpo per darmi un figlio. Io non sarei stato forte quanto te. Slash è una rockstar», ha poi aggiunto. Amber ha inoltre condiviso nelle sue Instagram Stories una serie di video girati proprio in sala parto, in cui appare anche il compagno che ha voluto essere presente.

La 35enne aveva annunciato di essere incinta lo scorso aprile, pubblicando sul social una sua foto durante un'ecografia. «A.E. e io siamo super eccitati di poter annunciare che abbiamo un dolcissimo bambino in arrivo! E' un maschietto! Ps: Sebastian (il primogenito, ndr) è così felice di diventare un fratello maggiore!», aveva fatto sapere. Alexander aveva poi aggiunto in un altro post social: «Anche quando sarà buio... Mio figlio brillerà. Grazie amore per il regalo più grande... Ti amo... Non vedo l'ora di abbracciare il mio bambino».