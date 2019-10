Chelsea Clinton tentata dalla politica

NEW YORK - Chelsea Clinton, la figlia di Bill e Hillary Clinton, potrebbe scendere in politica e candidarsi alla Camera.

Con l'addio della deputata Nita Lowey, una delle maggiori alleate di Nancy Pelosi, Chelsea Clinton potrebbe essere tentata a candidarsi per sostituirla, visto che la casa di Bill e Hillary è a Chappaqua, a New York, nello stesso distretto di Lowey.

Per ora si tratta di indiscrezioni, ma molti osservatori non escludano possano trasformarsi in realtà. Chelsea Clinton lo scorso anno, rispondendo a chi le chiedeva se un giorno si sarebbe candidata, ha detto: «Se qualcuno dovesse lasciare o dimettersi valuterei se è una scelta giusta per me». E ora l'ipotetico qualcuno a cui riferiva Chelsea Clinton è Lowey.