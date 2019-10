Dopo due anni Harry Styles ha pubblicato una nuova canzone

LONDRA - Harry Styles ha pubblicato una nuova canzone, 'Lights Up'. L'ex degli One Direction ha condiviso il suo primo brano inedito in oltre due anni. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album, di cui ancora non si conosce il titolo. Harry ha condiviso sui social il video del pezzo, in cui appare senza maglietta per la maggior parte del tempo e in cui balla in maniera scatenata con un gruppo di persone. In altri frammenti della clip lo si può vedere da solo in una casa o su una motocicletta. La canzone è stata prodotta dai suoi co-autori, Tyler Johnson e Kid Harpoon.

Solo qualche giorno fa i suoi fan in giro per il mondo avevano avvistato delle campagne pubblicitarie che secondo loro erano legate proprio al nuovo lavoro di Harry. Alcuni poster giganti con la scritta 'Do You Know Who You Are' erano stati infatti affissi a New York, Tokyo, Londra e in Australia. L'unico indizio che rimandava a Styles era l'acronimo del suo motto, ovvero le lettere TPWK, che stanno per 'Treat People With Kindness' (in italiano: 'Tratta le persone con gentilezza').

Recentemente Harry ha spiegato di essersi sentito molto nervoso quando ha fatto sentire il suo nuovo album all'amico Stevie Nicks. «Ti senti sempre nervoso quando fai sentire delle nuove canzoni a qualcuno per la prima volta», ha dichiarato. Per fortuna però sembra che a Stevie il lavoro sia molto piaciuto