«Sfrutto il mio corpo finché posso»

ROMA - Justine Mattera ha rivelato di stare bene con sé stessa e di andare fiera del suo corpo alla soglia dei 50 anni. «Una donna di 50 anni che va fiera del suo corpo, della sua femminilità e della sua forza che tira fuori è controcorrente, forse potrebbe anche spaventare le persone», ha dichiarato la showgirl durante un'intervista rilasciata a "Storie Italiane", programma condotto da Eleonora Daniele tutte le mattine su Rai Uno.

Justine ha poi spiegato di non dare troppo peso alle critiche che le vengono fatte dagli hater che l'accusano di postare foto eccessivamente sexy sul social. «Secondo me quando incontri per caso le persone, non hanno niente da dire. Forse non mi conoscono. Io sui social non riesco a non rispondere: provo a fargli capire che per me è un lavoro, non durerà per sempre e lo sfrutto adesso», ha affermato.

La bella italoamericana, che ha iniziato la sua carriera come sosia di Marilyn Monroe, è poi tornata a parlare del rapporto che la lega al marito Fabrizio Cassata, da cui ha avuto due figli, Vincent e Vivienne. La coppia ha infatti ritrovato un equilibrio sentimentale dopo aver trascorso un breve periodo di crisi circa un anno fa. «Stiamo insieme da tantissimo tempo, dal 2002, con alti e bassi. Ma adesso ci capiamo: lui capisce quello che mi fa felice», ha infine aggiunto visibilmente emozionata.