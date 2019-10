È morto Beppe Bigazzi

ROMA - Beppe Bigazzi, critico gastronomico e commentatore televisivo, è morto all'età di 86 anni. Lottava da tempo contro una grave malattia.

Il primo a dare la notizia è stato un ristoratore di Terranuova Bracciolini, comune in provincia di Arezzo dove Bigazzi era nato, che ne ha comunicato la scomparsa «a cerimonia avvenuta» su Facebook.

Prima ci fu il giornalismo, con lunghe collaborazioni con i quotidiani, poi la televisione. In Rai Bigazzi collaborò con Uno Mattina e poi con La Prova del Cuoco, al fianco di Antonella Clerici.

Bigazzi fu spesso criticato e contestato per le battute e per certe decisioni controverse, come quella del 2010 - quando parlò di gatti in umido - che suscitò proteste tali da portare al suo allontanamento. In seguito tornò in televisione ma poi diradò le sue apparizioni.