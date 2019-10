La vita precaria di Morgan: «Dormo in case in affitto momentaneo»

MILANO - Morgan, che lo scorso giugno è stato sfrattato dalla sua casa di Monza per debiti con il fisco, ha rivelato che al momento si trova a vivere in appartamenti presi in affitto a breve termine.

«Durante l'estate ho avuto la tournée, tra la macchina e gli alberghi un posto dove stendermi l'ho trovato. Ora dormo in case in affitto momentaneo», ha raccontato il cantante durante un'intervista rilasciata all'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli.



Marco Castoldi, questo il vero nome dell'artista, ha poi detto che il tribunale ha fatto arrivare alcuni camion nella sua vecchia casa per sgomberarla dalle sue cose e che il conto lo dovrà pagare lui. «Sul camion ci sono oggetti messi alla rinfusa. Sai che questo servizio me lo fanno pagare 8000 euro?», ha aggiunto il 46enne con un sorriso amaro.

«Uno viene sfrattato perché dicono che ha tasse arretrate, gli vendono la casa a un terzo del valore di mercato, non gli danno la procedura di solo indebitamento e significa che non posso lavorare, però sgomberano e pago io», ha continuato l'ex leader dei Bluvertigo. «Smantellare una casa così è sbagliato», ha concluso.



Morgan in una precedente intervista aveva dichiarato che dopo aver lasciato Monza si era ritrovato a vivere in uno «sgabuzzino» circondato da «insetti», circostanza però smentita dall'ex compagna e madre della sua secondogenita Jessica Mazzoli.