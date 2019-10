«Un Oscar per aver fatto gli "Avengers"? Ma anche no»

LOS ANGELES - Robert Downey Junior non vuole un Oscar per il suo ruolo nella serie Marvel. L'attore 54enne, che veste i pani di Tony Stark - Iron Man in una serie di pellicole, delle quali la più recente è "Avengers: Endgame", ha rivelato che non aveva alcuna intenzione di finire in lizza per ricevere l'ambitissima statuetta, visto che interpretare un personaggio nella saga cinematografica della Marvel è per lui già una ricompensa sufficiente.



Rispondendo ai commenti di Martin Scorsese che ha detto di non considerare i film della Marvel come vero "cinema", ha detto: «Sono contento che sia uscita fuori questa cosa visto che sono circolate delle notizie secondo cui sarei stato in lizza per la cinquina degli Oscar. Ma io non avrei voluto. Fare quei film è già una ricompensa. Non so se sia il tempo giusto o se io sia la persona giusta... per avere un riconoscimento dell'Academy».

In ogni caso Downey Jr. rispetta e "apprezza" l'opinione di Scorsese perché pensa che ci sia bisogno di più punti di vista possibili. Parlando nel 'The Howard Stern Show' ha aggiunto: «E' la sua opinione. Voglio dire, i film li proiettano nei cinema. Però apprezzo la sua opinione perché credo che abbiamo bisogno di prospettive diverse».



Scorsese, uno dei registi più noti al mondo, aveva spiegato di aver provato a farsi piacere la saga della Marvel senza però riuscirci perché si tratta di un genere che non rispecchia lontanamente i suoi gusti. «Non li guardo. Ho provato, sapete? Ma non è cinema. Onestamente, anche se gli attori fanno del loro meglio date le circostanze, e visto che sono molto ben fatti, mi ricordano i parchi a tema. Non è il cinema degli esseri umani che provano a passare esperienze emotive e psicologiche ad un altro essere umano», aveva fatto sapere.