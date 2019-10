Miley Cyrus ricoverata in ospedale: «Mandatemi vibrazioni positive!»

LOS ANGELES - Miley Cyrus ha fatto sapere di trovarsi in ospedale in queste ore. Dalla clinica in cui è ricoverata ha condiviso diverse foto della sua degenza in delle Instagram Stories in cui chiede ai suoi fan di mandarle «vibrazioni positive».

«Sto provando a guarire il più velocemente possibile per riuscire ad essere al Gorillapalooza questo weekend!», ha scritto la 26enne sul social. «Mandatemi vibrazioni positive!», ha aggiunto. Il Gorillapalooza è un evento benefico promosso dalla fondazione di Ellen DeGeneres, The Ellen Fund.

Miley dovrebbe essere in ospedale per una tonsillite, di cui aveva informato il suo pubblico nei giorni scorsi. Tra le foto condivise martedì, se ne vede una in cui la cantante ha "ridisegnato" la camicia da notte della clinica, tagliandola per renderla più sexy.

