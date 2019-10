Elton John dice addio alla Svizzera

ZURIGO - Il 6 ottobre 2020 il "Farewell Yellow Brick Road" di Elton John farà una ulteriore tappa in Svizzera dopo il grandioso show al Montreux Jazz Festival. All'Hallenstadion di Zurigo arriverà uno show pomposo, sfarzoso, come tutti ci aspettiamo dal 72enne britannico.

La tournée conclusiva di questa straordinaria leggenda della musica ha preso il via negli Stati Uniti l'8 settembre 2018 e continuerà per tre anni. Ora siamo arrivati al concerto numero 124: un tour colossale, che permette alla popstar di salutare le platee di tutto il mondo e i fan di ogni sesso ed età. Tra le nuova date aggiunte di recente c'è appunto quella zurighese, la cui prevendita dei biglietti scatterà lunedì 14 ottobre alle ore 8.

Nel 2021, quando questa straordinaria esperienza giungerà a compimento, saranno oltre 350 gli spettacoli organizzati in tutti i continenti. Fan e critica sono concordi nel lodare le qualità del tour: il Guardian ha scritto che «Rocket Man raggiunge le stelle nel suo ultimo viaggio» e The Times ha ribadito che è il più grande show della sua vita. Un'esistenza spettacolare, quella di Elton John, vissuta per 50 anni sul palcoscenico e punteggiata di grandi canzoni, che lo rendono uno degli artisti più longevi e di successo della scena pop.

La nuova produzione porta i fan in un viaggio musicale e visivo inedito attraverso questa lunga e ricchissima carriera. Una particolarità sarà uno strumento audio di alta qualità a cui gli spettatori potranno accedere durante il concerto, creando il proprio mix personalizzato su cinque canali. Il tutto senza perdere un briciolo dell'energia della performance dal vivo.

Il 2019 è stato l'anno di Elton John: il biopic cinematografico "Rocketman" ha avuto un enorme successo e nei prossimi giorni sarà pubblicata l'autobiografia "Me", della quale sono già emersi numerosi e stuzzicanti estratti. Senza dimenticare che lo scorso mese di settembre la Royal Mail ha emesso una serie di 12 francobolli a tema Elton John. Il che fa di lui uno degli unici due artisti ad aver ricevuto tale onore in Gran Bretagna.

Qualche numero per contestualizzare la grandezza e la longevità artistica di Elton John: nel corso della sua carriera ha ottenuto 1 disco di diamante, 38 di platino o multiplatino, 26 d'oro, oltre 50 Top 40 hit e più di 300 milioni di album venduti. Il singolo del 1997 "Candle in the Wind", nella versione dedicata all'amica scomparsa Lady Diana, è il più venduto di tutti i tempi.

Il concerto dell'Hallenstadion sarà con ogni probabilità l'ultimo che Elton John terrà in Svizzera. Per questo si può dire che sarà un evento che i fan non dovranno perdere.