Billie Eilish e quel disastroso appuntamento romantico

LOS ANGELES - Billie Eilish ha raccontato di essere stata respinta da un ragazzo quando aveva solo 13 anni perché il bacio che si scambiarono dopo la serata passata insieme non era abbastanza «magico».

La cantante, che nella sua vita non ha avuto molti appuntamenti romantici, ha ricordato uno dei suoi incontri più disastrosi in assoluto. Durante un'intervista rilasciata al "The Howard Stern Show" ha detto: «Quando avevo 13 anni sono uscita con un ragazzo, avevo appuntamento al cinema con lui ed era il giorno prima di San Valentino. A un certo punto mi ha baciata e poi guardandomi ha avuto il coraggio di dire: 'Non è stato così magico come invece me lo sarei immaginato'». «Era super ricco e aveva sempre il maggiordomo dietro. È stato tutto il tempo lì, anche se in una sala diversa. Questo ragazzo poi si è alzato e se n'è andato via. Io sono rimasta lì da sola, mi ha lasciata da sola dentro al cinema, non ha avuto l'educazione di dirmi che se ne stava andando», ha aggiunto la 17enne.

La serata di Billie peggiorò ulteriormente dopo che un bambino scoppiò a piangere quando lei gli sorrise. «La stessa sera un bambino mi si è avvicinato e ha cominciato a sorridermi, io ho ricambiato il sorriso ma lui si è spaventato ed è scappato via. Presa dallo sconforto sono tornata a casa e ho pianto tutto il tempo», ha poi concluso.