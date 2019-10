Da Il gladiatore al videogioco per bimbi con disagi motori

ROMA - Gli effetti speciali di Hollywood e la competenza di ricercatori e medici del Los Angeles Children's Hospital in un videogioco che rivoluziona la terapia per i bambini con problemi motori e di comunicazione. Ne ha parlato a Roma il premio Oscar per gli effetti visivi digitali del Gladiatore John Attard, che ha preso parte al convegno Shaping the future of Pediatrics, organizzato dall'Ospedale Bambino Gesù, con la partecipazione dei maggiori esperti e scienziati internazionali.

Attard ha raccontato all'agenzia di stampa italiana Ansa la sua esperienza, e di come la sua vita di mago degli effetti speciali di Hollywood si sia trasformata con la nascita della figlia.

«Quando è nata Giuliana, sei anni fa, è stato naturale pensare che il mio lavoro avesse bisogno di un'evoluzione, mi è venuto il desiderio di fare qualcosa per i bambini che soffrono», ha spiegato Attard.

«Per aiutare i bambini con autismo o con problemi motori, siamo partiti dalla ricerca scientifica, abbiamo cercato il contatto con i medici, lavorato sulla terapia del movimento, studiato le possibilità con l'intelligenza artificiale. Quando abbiamo finalmente capito come agire, abbiamo creato gli effetti visivi giusti, i movimenti adeguati. Oggi il videogioco disegnato da Playing Forward e il Los Angeles Children's Hospital è disponibile gratuitamente per chiunque ne abbia bisogno», ha aggiunto.

«Questo metodo rivoluziona completamente il modello di assistenza ed è stato disegnato per essere utilizzato dai bambini da casa, mentre il medico si collega dall'ospedale con un casco», ha concluso l'esperto di effetti visivi digitali.